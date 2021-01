Przegląd informacji ze spółek

Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii Norwegii zaoferowało Lotos Exploration and Production Norge - spółce Grupy Lotos - oraz PGNiG Upstream Norway - spółce Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - udziały w koncesjach na prawo do eksploatacji węglowodorów w obrębie wyznaczonych obszarów (APA) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podał resort

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oczekuje w tym roku dwucyfrowych stóp zwrotu z polskich akcji. Indeks WIG w scenariuszu bazowym powinien dotrzeć do poziomu 60-65 tys. pkt, a we wzroście powinny partycypować wszystkie segmenty rynku - nie tylko mniejsze spółki, poinformował prezes Quercus TFI Sebastian Buczek. Rok 2021 powinien być rekordowy dla branży TFI, a wartość przepływów z depozytów do funduszy może sięgnąć kilkadziesiąt miliardów złotych.