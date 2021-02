Przegląd informacji ze spółek

Getin Noble Bank uznał, że choć deklarowany przez 11 inwestorów - w ich niewiążących ofertach - popyt na realizację transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF przewyższył rozważaną wielkość emisji (min. 750 mln CHF), to jednak zaproponowane w ofertach warunki finansowe nie odzwierciedliły w pełni jego oczekiwań. Według banku, realizacja transakcji w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanego przez bank efektu ekonomicznego jest obecnie znacząco utrudniona.

Łączne przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły w styczniu br. ok. 11,11 mln zł, co oznacza spadek o 10% m/m, podała spółka.

ZUE podpisało z Gminą Wrocław - Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym umowę na konserwację torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu w rejonie B, podała spółka. Wartość umowy to ok. 18,5 mln zł netto.