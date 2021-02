Przegląd informacji ze spółek

elon 52 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

dzis wiekszosciowi albo znaczacy akcjonariusze nie maja interesu trzymania spolki na gpw... Dzis firma jest wicej warta poza rynkiem regulowanym.... nie dosc ze nie male zyski to i wartosc firmy jst wyzsza patrz inpost..... nawet powtórny debiut u nas nie dalby 1/10 ceny akcji, ktora koles dymajac kiedys nas wyrwał u holendrów.... i dopoki to sie nie zmieni to nadal beda wezwania za grosze ponizej wartosci ksiegowej.... amen