Przegląd informacji ze spółek

Braster w restrukturyzacji zawarł z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Bułgarii aneks do umowy , na podstawie którego dotychczas określone zasady współpracy w obszarze dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych produkowanych przez spółkę wraz z pakietami badań na obszarze Bułgarii będą obecnie obejmować również dystrybucję na obszarze Macedonii Północnej i Austrii, podała spółka.

PKN Orlen i holenderska NP Baltic Wind złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy na bazie spółki zależnej Baltic Power, podał Urząd.

Konsorcjum firm Erbud i Strabag zakończyło budowę i przekazało do użytkowania Szpital Południowy w Warszawie na 310 łóżek, podał Strabag.

Podczas dzisiejszego zgromadzenia wierzycieli Sfinks Polska przegłosowano przyjęcie układu, który będzie realizowany po jego zatwierdzeniu przez sąd, podała spółka. Sfinks poinformował ponadto, że ponad 80 wierzycieli, których wierzytelności są objęte Grupą V, wybrało możliwość skonwertowania części wierzytelności na akcje; na skutek powyższego Sfinks przewiduje emisję ok. 6 mln akcji serii R.

Docelowo zakład produkcyjny Wieltonu w Wieluniu zostanie wydzielony do osobnej spółki, a na giełdzie pozostanie spółka holdingowa, zapowiedział prezes Paweł Szataniak. Grupa nie wyklucza zmiany nazwy spółki holdingowej, a cały proces powinien potrwać około roku.

PKP Cargo podpisało kolejną umowę na przewozy kolejowe węgla ze spółką Tauron Wydobycie. Jej wartość wynosi ok. 68 mln zł, podał przewoźnik.

Nakłady inwestycyjne Grupy Wielton wyniosą 45-50 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do 62 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Paweł Szataniak.

Bank Handlowy jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze dzięki m.in. wysokiej płynności i nadwyżce kapitałowej. Bank oczekuje wzrostu przychodów i powrotu do zyskowności segmentu detalicznego. Nie planuje redukcji sieci w br., poinformował prezes Sławomir S.Sikora.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chciałaby, żeby port instalacyjny na potrzeby budowy farm wiatrowych na Bałtyku, jak również statek lub statki służące do transportu elementów, powstały w Polsce, poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Dlatego grupa prowadzi rozmowy z potencjalnymi polskimi wykonawcami.

Action w w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za rok podatkowy od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. na kwotę wyższą o 5 839 tys. zł od kwoty podatku zadeklarowanego przez spółkę za ten okres podatkowy, tj. na 8 694 tys. zł, podała spółka.

Liczba logowań do aplikacji mobilnej IKO przekroczyła 1,15 mld w 2020 r., co oznacza wzrost o 47% r/r, podał PKO Bank Polski. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła już wyraźnie 5 mln.

Szacowany koszt Elektrowni Wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW mieści się w granicach 30-40 mld zł, poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Spółka chce prowadzić inwestycję w formule project finance.

Allegro uruchomiło nową platformę Allegro Biznes, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać w jeszcze łatwiejszy sposób, podała spółka. Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od ok. 100 tys. sprzedawców, co stanowi największą ofertę business-to-business na polskim rynku, podkreślono.