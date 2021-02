Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud zawarło z Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. aneks zmniejszający zakres prac w umowie zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, podał Torpol. Wartość prac została ustalona na ok. 32,3 mln zł netto, przy czym na Torpol przypadać będzie ok. 29,5 mln zł netto.