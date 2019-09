Przegląd prasy

--Rząd ogarnęła legislacyjna gorączka - w lipcu i sierpniu skierował do Sejmu aż 56 projektów swoich ustaw.

--W. Kruk - sieć jubilerska należąca do odzieżowej grupy VRG zaczyna sprzedaż tzw. laboratoryjnych diamentów

--Mimo wstrzymania części inwestycji w budownictwie wciąż brakuje 100120 tys. pracowników. Według branży w 2020 r. będzie gorzej: rozkręcą się remonty torów i budowy dróg, a część Ukraińców wyjedzie do Niemiec

--W najbliższych latach na budżetach firm niekorzystnie odbije się nie tylko wyższa płaca minimalna. Będą też musiały dokładać się do oszczędności emerytalnych

--Centra handlowe chcą skłonić klientów do spędzania w nich wielu godzin. Wśród najemców pojawiły się więc nawet szkoły i biblioteki

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,62% na zamknięciu we wtorek

--ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 19 listopada

--Przychody Baltony wzrosły o 14% r/r do 52,9 mln zł w sierpniu

-- Pfleiderer Group : Zbigniew Prokopowicz czasowo delegowany do funkcji prezesa

--Rząd przyjął rozporządzenie ws. wzrostu płacy minimalnej do 2 600 zł w 2020 r.

--Bafang Electric zainwestuje ok. 62 mln zł w fabrykę w Bielanach Wrocławskich

--Ghelamco Poland sprzedało do tej pory 60% lokali w Foksal 13/15 w Warszawie

--Platforma płatnicza Stripe weszła na 7 nowych rynków, w tym do Polski

--Robyg wprowadził do sprzedaży 62 lokale w kolejnym etapie os. Życzliwa Praga

--Skarbiec TFI : Rynek asset management powoli wraca do łask

--MI zrealizuje zadania drogowe w 8 województwach za łączną kwotę ok. 262 mln zł

--GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 6,6% kw/kw do 142,5 tys. w II kw.

--ME: TSUE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z OPAL-u

--FSMdR FIZAN i Łowicz złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

--Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 6,8% r/r do 710,4 mln zł w VIII

--Inpro odda do użytkowania ok. 715 lokali, wprowadzi do oferty 992 w całym br.