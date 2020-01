Przegląd prasy

--Kilka czynników wskazuje, że to PKO BP lub Pekao będą kupującym mBank wg gazety

--Emilewicz: Pracujemy z MF nad nowymi ulgami i zachętami podatkowymi, aby nakłaniać przedsiębiorców do inwestowania

--Liczba osób samozatrudnionych wzrosła o 200 tys. od 2015 r. do 1,3 mln

--Prognozowane wyniki Polskiej Grupy Zbrojeniowej za 2019 r. mówią o co najmniej 100 mln zł zysku przy ponad 7 mld zł przychodów

--Fitch podniósł rating krajowy Alior Banku do F1 (pol), potwierdził rating BB

--Gryglas z MAP: Potencjał OZE do tegorocznych aukcji to ok. 2,3 GW