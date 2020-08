Przegląd prasy

--Sarnowski z MF: Nowe zasady estońskiego CIT-u mają zachęcić firmy do inwestycji, także w pracowników; niewykluczone, że złagodzimy niektóre warunki

--Indeks WIG20 spadł o 0,99% na zamknięciu we czwartek

--MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności

--Tauron: Do sprzedaży Taurona Ciepło może dojść na przełomie 2020 i 2021 r.

--MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19 mld zł w czerwcu

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,6% m/m do 1 094,3 mld zł w VII

--MF obniżył plan dot. wpływów z podatku VAT w br. o 26,5 mld zł - do 170 mld zł

--Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji

--Patkowski z MF: Prognozy PKB i bezrobocia na br. mogą być ew. korygowane na plus

--Castorama wprowadza własny automat do odbierania zamówień

--Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

--PSP: Liczba transakcji BLIK-iem wzrosła do 97,4 mln w II kw. 2020 r.

--MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 130,15 mld zł pomocy

--Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 32% r/r do ok. 182 mln USD w lipcu