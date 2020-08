Przegląd prasy

--UKE: Jeszcze 3,8 mln gospodarstw domowych (25% wszystkich) w Polsce nie ma dostępu do szybkiego internetu

Rosnące koszty i rozciągnięty do 2028 r. harmonogram inwestycji mogą zniechęcić samorządy do udziału w rządowym programie Kolej+ wg gazety

Prezes Polimeksu: Po okresie notowania strat czy wyników "plus minus zero" grupa osiąga dobrą rentowność i myślę, że to trwała tendencja