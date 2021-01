Przegląd prasy

--Sass-Staniszewska z IGE: Polski e-commerce to przeważnie małe i średnie firmy, a jego wartość szacowana jest na 100 mld zł

--IBRiS dla "Rz": Chęć zaszczepienia się wyraża 60,9% Polaków - to o 14 pkt proc. więcej niż w grudniu

--Devire: Łączna liczba propozycji pełnoetatowej pracy w IT zwiększyła się w zeszłym roku o ok. 2,5%

--Prezydent ma dziś rozmawiać z premierem o swoim wecie do ustawy o działach administracji rządowej

--Więcej niż jedna trzecia wyprodukowanych w tym roku na świecie smartfonów to będą modele umożliwiające korzystanie z 5G

--Grudzień z Quercus TFI: Wiele wskazuje na to, że rynek obligacji korporacyjnych powinien w br. kontynuować pozytywne trendy z drugiej połowy 2020 r.

--Przychody Solar Company spadły r/r do 8,4 mln zł w grudniu

--NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1725 mln euro w XI, konsensus: 1950 mln euro

--PGNiG: URE zatwierdził wzrost taryfy dystrybucyjnej PSG średnio o ok. 3,6%

--UOKiK nałożył na Open Life TU Życie karę ok. 20 mln zł w związku z missellingiem

--Produkcja węgla JSW spadła o ok. 3,4% r/r do 3,77 mln ton w IV kw. 2020 r.

--Przychody Wojasa spadły o 4,3% r/r do 23,74 mln zł w grudniu

--Axi Immo: Ceny działek inwestycyjnych pod magazyny to od 60 do 650 zł za m2

--MZ: Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wzrosła do blisko 310 tys.

--Totalizator Sportowy wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Vicco i CCP

--TDJ złożył wnioski do UOKiK ws. koncentracji w obszarze fotowoltaiki

--Krajowa Spółka Cukrowa złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie 8 spółek

--Cavatina uruchomiła inwestycje o wartości ok. 424,9 mln euro w 2020 r.

--Bank Pocztowy planuje emisje obligacji podp. na 150 mln zł by spełnić wymóg MREL

--Free Now chce mieć w 26% elektryczną flotę w Polsce do 2025 roku

--ZUS przekazał do OFE 61,9 mln zł

--All In! Games: Ponad 500 tys. kopii 'Ghostrunnera' sprzedało się do 31 XII