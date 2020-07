Przejęcie nie fuzja. Przy połączeniu Orlen wyda, a Lotos straci miliardy.

Orlen zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie do 66 proc. akcji Lotosu. Obecnie wartość giełdowa Lotosu wynosi prawie 11,7 mld zł. Na zakup 66 proc. akcji gdańskiego rywala Orlen musiałby wydać około 7,7 mld zł.

Rafineria w Gdańsku

Bolesne wydaje się wyprowadzenie z Lotosu rafinerii w Gdańsku do odrębnej spółki. Po zakończonej w zeszłym roku modernizacji jest to jedna z najnowocześniejszych rafinerii w Europie Środkowo-Wschodniej.

W nowej spółce, która otrzyma rafinerię w Gdańsku, 30 proc. udziałów wraz z "dużym pakietem praw zarządczych" ma dostać koncern paliwowy konkurujący z Orlenem. Komisja Europejska sprecyzowała, że ten nowy wspólnik dostanie prawo do około połowy możliwości produkcyjnych benzyny i oleju napędowego w gdańskiej rafinerii .

Ile straci Lotos

Lotos będzie też musiał sprzedać 380 stacji benzynowych, czyli 80 proc. całej sieci stacji benzynowych. To oznacza utratę dużej części zysków ze sprzedaży detalicznej paliw oraz dochodów ze sklepików i barów na stacjach benzynowych. Ostatnio pisaliśmy, że w efekcie łączny udział obu koncernów na rynku stacji spadnie o około 5 proc.

"Gazeta Wyborcza" zwraca też uwagę, że to Komisja Europejska będzie zatwierdzać nabywców majątku Lotosu i warunki takich transakcji. Czyli to Komisja, a nie Orlen i nasz rząd, będzie miała ostateczny głos w sprawie rozczłonkowania Lotosu.

Nieuzasadnione obawy

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i pomorscy samorządowcy zorganizowali w środę briefing prasowy w związku z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie warunkowej zgody na połączenie dwóch koncernów. Zdaniem posłów opozycji, zgoda na warunki Komisji, to rzeczywiste "wykastrowanie Lotosu".

- Lotos (...) z punktu widzenia samorządu regionalnego, to ok. 70 mln zł wpływów z podatku CIT. My nie chcemy tracić tych podatków. Nie chcemy tracić znakomitej kadry, która może się tutaj rozwijać. Nie chcemy tracić tej firmy, która przez wiele lat, jej potencjał, jej wielkość, była tutaj na Pomorzu budowana - powiedział marszałek województwa Mieczysław Struk (PO).