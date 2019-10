handel detaliczny 52 minuty temu

Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 11% r/r do ok. 14 mln zł w IX

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Esotiq & Henderson miał ok. 14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży we wrześniu, co oznacza wzrost o ok. 11% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.