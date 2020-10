PSE uruchomiły nowe linie 400 kV pomiędzy Słupskiem a Gdańskiem

"Trwająca transformacja energetyczna zmieni sposób funkcjonowania polskiej energetyki. Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By stało się to możliwe, niezbędne są inwestycje w sieć przesyłową. Ważny jej element właśnie został ukończony: nowymi liniami 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem płynie już energia" - czytamy w komunikacie.

"Inwestycje PSE na Pomorzu mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. To właśnie dzięki nowym liniom najwyższych napięć będzie można przesłać energię elektryczną z morskich farm wiatrowych do odbiorców w innych częściach Polski. Nowoczesne stacje i linie elektroenergetyczne zwiększą też stabilność zasilania całego regionu oraz umożliwią rozbudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych, którymi energia trafia bezpośrednio do mieszkańców Pomorza" - powiedział wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha, cytowany w komunikacie.