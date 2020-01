PSE zawarły umowy na usługi DSR z sześcioma podmiotami

"Dla okresu letniego (1L), obejmującego czas od 1.04 do 30.09.2020 r. pozyskano łącznie od 683,7 do 764,5 MW mocy gwarantowanej. Natomiast na okres zimowy (1Z) obejmujący miesiące od 1.02 do 31.03 oraz od 1.10 do 30.11.2020 r., zakontraktowano 612 MW mocy gwarantowanej. O tyle będzie można zredukować pobór z sieci na polecenie operatora systemu przesyłowego" - czytamy w komunikacie.