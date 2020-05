PTPiREE: Operatorzy dystrybucji i przesyłu energii zainwestowali 8 mld zł w 2019

"W planach inwestycyjnych operatorów sieci OSD założono, że nowe i modernizowane linie SN będą wykonywane w technologii linii kablowych. Wyniki widać w liczbach, w 2019 roku nastąpił największy wzrost udziału linii kablowych w liniach SN - o 0,9 pkt proc. do wartości 27,6%" - czytamy w raporcie.

Na koniec 2019 roku w Polsce przyłączonych było 155 626 mikroinstalacji, których źródłem energii prawie w 100% są panele słoneczne o łącznej mocy zainstalowanej 990,5 MW. Zdecydowana większość mikroinstalacji to prosumenci, których liczba wzrosła do 149 308. Wprowadzili oni do sieci 324,3 GWh energii elektrycznej, czyli średnio 2,2 MWh każdy.

"Spośród prawie 17,7 mln klientów energetyki największą grupą pozostają odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia. Ponad 40% energii wprowadzonej do wspólnej sieci trafia do tej grupy. W 2019 roku został zahamowany trend wzrostu wolumenu energii dostarczanej do odbiorców zasilanych z sieci SN" - czytamy dalej.

W 2019 roku straty energii wyniosły prawie 8,8 TWh, co stanowi 5,6% energii wprowadzonej do sieci. Jest to poziom podobny do osiągniętego w 2018 roku, podano także.

"Podsumowaliśmy 2019 rok - czas pełen wyzwań dla naszej branży, płynących zarówno ze strony rynku i naszych klientów, ale również wynikających z przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego. Spółki dystrybucyjne są dziś podstawą stabilności polskich grup energetycznych, a operator przesyłowy, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest gwarantem i aktywnym uczestnikiem rozwoju branży. Wszyscy operatorzy skupieni w Towarzystwie pozytywnie wyróżniają się zarówno pod względem wypracowanych w 2019 roku wyników, jak i skali prowadzonych inwestycji. Jesteśmy także liderami innowacji i nowoczesnych przeobrażeń dokonujących się w grupach energetycznych" - powiedział prezes PTPiREE Robert Zasina, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Raport uwzględnia działania prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eneę Operator, Energę Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja.

