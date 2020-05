Pure Biologics zdecydował o przejściu z NC na rynek główny GPW

Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym wymagać będzie zwołania walnego zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez akcjonariuszy spółki, zaznaczono.

"Jednocześnie zarząd zamierza zaproponować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60 000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.