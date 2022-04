Putin zrobił to, do czego nie posunęli się Sowieci. To dopiero początek "wojny gazowej"

Nie milkną komentarze po tym, jak rosyjski Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii. Szwajcarskie media podkreślają, że rosyjski prezydent zrobił to, do czego nigdy nie posunęli się Sowieci. - Władimir Putin świadomie wykorzystuje energię jako broń i narzędzie nacisku na UE, by dzielić i podważać jej solidarność z Ukrainą – komentuje w piątek dziennik "Tages-Anzeiger"..