Niemcy mogą być kolejne na liście Putina. "To jego surowcowy poker"

Niemiecki resort gospodarki zapewnia, że bezpieczeństwo energetyczne Niemiec jest niezagrożone, a "przepływy gazu są obecnie na stabilnym poziomie" . To nie oznacza jednak, że w Niemcy nie mają powodów do obaw.

Ekspertka DIW dodaje także, że wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii jest kolejnym etapem eskalacyjnych działań prezydenta Rosji, po to, "by wprowadzić Europę w stan strachu i paniki oraz zmusić państwa europejskie do płacenia rachunków za gaz w rublach".