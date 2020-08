PwC: Na GPW odnotowano 5 IPO, w Europie - 28 w I poł. 2020 r.

"Spośród 4 IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect największą wartość ofert odnotowały spółki Plantwear (1,5 mln zł / 0,4 mln euro) oraz Drageus Games (1,2 mln zł / 0,3 mln euro). Pozostałymi debiutantami były spółki Spyrosoft oraz SimFabric. Pierwsze półrocze bieżącego roku to kolejny okres wyraźnej dominacji spółek technologicznych na krajowym rynku IPO - 4 spośród 5 debiutantów to reprezentanci tego sektora (dostawca oprogramowania oraz spółki z branży gier)" - czytamy dalej.

W porównaniu do przeprowadzonych transakcji na rynku pierwotnym, w I półroczu 2020 notowane spółki pozyskały znacznie więcej z ofert wtórnych (SPO) - do końca czerwca odnotowano 33 takie transakcje na łączną wartość prawie 1,5 mld zł.

"Mimo niewielkiej liczby debiutów w pierwszym półroczu, pandemia COVID-19 miała kluczowy wpływ na dużą aktywność i obroty na warszawskim parkiecie. Podobnie jak na innych giełdach, oczy inwestorów zwracają się przede wszystkim w stronę spółek, dla których pandemia i związane z nią zmiany w modelach biznesowych oraz codziennym funkcjonowaniu oznaczają nowe możliwości rozwoju, zwiększone obroty i rentowność. Spółki z sektorów e-commerce, nowych technologii czy spółki biotechnologiczne są obecnie dość naturalnymi i pierwszymi kandydatami do debiutu na warszawskim parkiecie - w wielu przypadkach odnotowują one rekordowe wyniki rentowności, co przekłada się na wyceny i atrakcyjność dla inwestorów. Obserwując zapowiedzi spółek i doniesienia prasowe, trudny dla gospodarki rok 2020 może być jednocześnie czasem powrotu dużych IPO na nasz rynek" - skomentował dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Bartosz Margol, cytowany w komunikacie.