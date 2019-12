Quercus TFI podpisał z GetBack umowę spłat z obligacji na łącznie 91,22 mln zł

- spłata zobowiązań wynikających z ww. obligacji została ustalona na poziomie pomiędzy 35 000 000 a 40 000 000 zł (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania układowego), co przy uwzględnieniu całkowitej wartości wierzytelności powoduje redukcję zobowiązań dłużnika na poziomie ok. 56-61%,

- fundusze zarządzane przez Quercus TFI nie będą podejmować działań prawnych w stosunku do dłużnika,

- Dłużnik zobowiązał się do wypłacenia w ratach kwoty 15 213 913,12 zł do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 10 118 365,1 zł do dnia 31 grudnia 2021 r. (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się układu). Pozostała część kwoty zostanie wypłacona w ramach rat układowych zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacyjnym, po uprawomocnieniu się przyśpieszonego postępowania układowego;