R.Power ma umowę z PBDI na realizację kolejnych 7 farm fotowoltaicznych

"Polska to jeden z najszybciej rozwijających się rynków energetyki słonecznej w Europie. Bardzo istotną rolę pełni w tym system wsparcia projektów do 1 MWp. To właśnie w przypadku tego typu instalacji udział polskich firm jest największy, czego najlepszym dowodem jest nasza współpraca z PBDI. Utrzymanie aukcji jest więc nie tylko okazją do budowy nowoczesnej gospodarki, opartej na OZE, ale także realnym wsparciem dla rodzimych przedsiębiorstw" - powiedział prezes i współzałożyciel R.Power Przemysław Pięta, cytowany w komunikacie.