Radpol ma umowę ramową na dostawę produktów dla Veolii za min. 5 mln zł rocznie

Radpol zawarł z Veolia Energia Polska, reprezentującą spółki należące do grupy kapitałowej Veolia, porozumienie ramowe na dostawę produktów Radpolu, m.in. materiałów preizolowanych, podała spółka. Porozumienie ramowe zostało zawarte na czas określony, tj. od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Minimalna wartość zakupów zrealizowanych zgodnie z porozumieniem ramowym przez spółki należące do grupy kapitałowej Veolia wyniesie 5 mln zł netto rocznie, czyli 15 mln zł netto w skali całego porozumienia ramowego.