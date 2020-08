Radpol miał 2,6 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w II kw. 2020 r.

W I poł. 2020 r. spółka miała 2,57 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,47 mln zł w porównaniu z 73,5 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA (bez uwzględnienia wsparcia rządowego w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP ) wyniósł 6,77 mln zł wobec 7,47 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2020 roku, a w szczególności w drugim kwartale, miały miejsce spadki sprzedaży spowodowane spadkiem zamówień, przede wszystkim w obszarze segmentu Systemów Rurowych oraz sprzedaży na eksport, w związku z pandemią choroby COVID-19. Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał 2020 roku spadły o 14,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Spółka wygenerowała w drugim kwartale 2020 roku wynik na poziomie EBITDA w kwocie 5,3 mln zł (uwzględniając kwotę otrzymanego wsparcia rządowego w kwocie 0,7m zł - bez dofinansowania wynik EBITDA wyniósłby 4,6 mln zł) w porównaniu do 5,1 mln zł w drugim kwartale 2019 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.