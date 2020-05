budownictwo 53 minuty temu

Rafako: Negocjacje i prace w projekcie Jaworzno idą zgodnie z planem

Rafako intensywnie pracuje nad zawarciem z Grupą Tauron aneksu nr 8 do kontraktu na budowę bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno III i oczekuje, że zostanie on podpisany w zakładanym terminie, tj. do 4 czerwca, poinformowała ISBnews p.o. prezesa Agnieszka Wasilewska-Semail. Jednocześnie prace odtworzeniowe po lutowej awarii w Jaworznie idą pełną parą i zgodnie z harmonogramem, zadeklarowała.