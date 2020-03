Rating Polski pod znakiem zapytania. Rośnie ryzyko obniżki oceny

Piątek 13 marca w kalendarzu jednej z największych na świecie agencji ratingowych Moody's jest dniem, w którym może ona dokonać aktualizacji oceny Polski. Co ona mówi? To sygnał dla inwestorów z całego świata, jaka jest wiarygodność i wypłacalność danego kraju. Ma znaczenie m.in. dla instytucji, które kupują obligacje skarbowe, a więc de facto pożyczają pieniądze polskiemu rządowi.

Oprócz kwestii czysto wizerunkowych ewentualna obniżka perspektywy ratingu lub, co gorsza, samego rankingu, oznaczałaby jeszcze większy odpływ kapitału z polskiej giełdy, osłabienie złotego i wzrost kosztu pożyczania pieniędzy przez rząd. A tych w związku z koronawirusem trzeba sporo.

Co z ratingiem?

Ekonomiści pytani przez money.pl wskazują, że obecne zamieszanie na rynkach i konsekwencje koronawirusa mogą być na tyle poważne, że nie można wykluczać obniżki ratingu. I to nie tylko Polsce, ale i innym krajom. Podkreślają jednak, że nasza sytuacja i tak jest dużo lepsza niż innych w Europie i nie spodziewają się, by na taki krok agencja Moody's zdecydowała się już teraz.

- Moody's ma możliwość zaktualizowania ratingu Polski, ale wcale nie musi to oznaczać, że z tego skorzysta. Jesteśmy w specyficznej sytuacji w związku z koronawirusem. Trudno obecnie rzetelnie ocenić, jak epidemia wpłynie na gospodarkę i kondycję finansów publicznych. Nie zdziwię się, jak agencja zrezygnuje z oceny - komentuje Piotr Bielski, ekonomista Santandera.

Przemysław Kwiecień z Domu Maklerskiego XTB jest podobnego zdania i przypomina, że takie sytuacje mają miejsce dosyć regularnie. Jeśli agencja nie widzi przesłanek do zmian oceny lub uzna, że nie ma potrzeby aktualizacji ratingu, po prostu rezygnuje z publikacji raportu.

- Wydaje się, że Moody's nauczona doświadczeniem poprzednich lat poczeka, by nie podejmować pochopnych decyzji. Szczególnie iż mogłyby mieć potencjalnie duży wpływ na giełdy czy waluty - wskazuje Kwiecień. Przyznaje, że ostatnie wydarzenia na pewno pozytywnie na rating nie wpływają.

- Gdy gospodarka zwalnia i rosną wydatki rządu, rośnie deficyt. Tym samym ryzyko kredytowe jest większe, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w niższym ratingu - tłumaczy ekonomista XTB.

Piotr Bielski zastrzega jednak, że ciągle jest zbyt dużo niewiadomych, by określić faktyczne konsekwencje gospodarcze koronawirusa. Wskazuje, że cała Europa idzie w kierunku spowolnienia, a nawet recesji i to odbije się na finansach, ale pod tym względem ciągle mocna polska gospodarka nie powinna być pierwsza w kolejce do obniżki ratingu.