Rating Polski. Podsumowanie decyzji Fitch, S&P i Moody's

Za nami seria publikacji dotyczących ratingu Polski. Ocenę wystawiły wszystkie trzy najważniejsze światowe agencje, czyli Fitch, Moody's i S&P. Co ważne, raporty publikowane w ciągu ostatnich dwóch tygodni są ostatnimi tego typu opracowaniami w tym roku. Podsumowaliśmy więc najważniejsze kwestie poruszane przez ekspertów.

Wszystkie agencje zgodnie utrzymały dotychczasowe ratingi. W hierarchii S&P i Fitch nasza ocena to "A-", a więc siódma ocena na nieco ponad dwadzieścia (gdzie 1 to najwyższa ocena). Oczko wyżej (lepiej) jesteśmy według ratingu Moody's. Przy ratingach widnieje status: "perspektywa stabilna", co oznacza, że w najbliższym czasie rating nie powinien ulec zmianie.