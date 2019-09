Rating mBanku zagrożony. Moody's obniżył perspektywę do negatywnej

Wiarygodność mBanku została wystawiona na próbę. Analitycy Moody's przyglądają się instytucji i nie wykluczają obniżenia jej oceny. Może mieć to znaczenie dla inwestorów, którzy byliby zainteresowani przejęciem banku.

Moody's Investors Service poinformował o zmianie perspektywy dla ratingu mBanku w odniesieniu do depozytów ze stabilnej do negatywnej. Obecnie rating mBanku to A3, a więc siódmy stopień w 21-stopniowej skali (1 - najlepsza ocena, a 21 najgorsza).