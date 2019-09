Rating Polski. Fitch wypunktuje nowe zagrożenia dla gospodarki

- W piątek agencja ratingowa Fitch dokona drugiego w tym roku przeglądu ratingu Polski. Pierwszy nie podniósł pozycji naszego kraju, ani nie przewidywał tego w najbliższym okresie. O ile co do samej decyzji raczej nie ma wątpliwości, że nie dojdzie do zmian oceny, to już trudno jest przewidzieć, jak agencja ustosunkuje się do spowolnienia w Niemczech oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w kontekście ryzyk dla naszej gospodarki - wskazuje Joanna Bachert, ekonomistka PKO BP.