Rawlplug miało 19,12 mln zł zysku netto, 28,31 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

"W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. Grupa Rawlplug S.A. zanotowała spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,3%. Wynik ten to efekt załamania koniunktury, zwłaszcza w segmencie wyrobów przeznaczonych do motoryzacji, spowodowany pandemią COVID-19 w II kwartale br. Po dziewięciu miesiącach 2020 roku marża I na sprzedaży wyniosła 35,1% wobec 33,6% w tym samym okresie 2019 roku. W ujęciu kwartalnym marża I na sprzedaży w III kwartale 2020 roku wyniosła 36,4% i była wyższa od marży uzyskanej w III kwartale 2019 roku (34,4%). Wynik ten to efekt rozwoju marki Rawlplug" - czytamy w raporcie.