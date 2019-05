Real Food startuje z emisją crowdfundingową na Crowdway

"Od food trucka do największej, polskiej sieci burgerowni z menu mięsnym i wegetariańskim, która w warszawskiej Galerii Młociny otworzy już 40 lokal pod marką Bobby Burger. Od stworzenia gry 'Wiedźmin' i kolejnych biznesów Michała Kicińskiego, do wegańskiej restauracji. Te historie splotły się ze sobą, by stworzyć jedną spółkę - Real Food, w skład której wchodzą marki Bobby Burger i Wegeguru. Cel to rozwój grupy kapitałowej i otwarcie kolejnych lokali. Pomóc w tym ma zbiórka crowdfundingowa do 4 mln zł, która ruszyła 9 maja na platformie Crowdway.pl. W dalszych planach: giełda" - czytamy w komunikacie.