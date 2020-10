Realizuje się czarny scenariusz: złoty w poważnych tarapatach

Od kilku tygodni problemem naszej rodzimej waluty były kwestie lokalne, przede wszystkim związane z pandemią i jej konsekwencjami dla poziomów konsumpcji, a w efekcie dla polskiego PKB oraz budżetu. Osłabienie złotego przebiegało mimo wybornej atmosfery na globalnych rynkach, gdzie akceptacja do ryzyka była bliska historycznych rekordów. Jednak inwestorzy nagle przebudzili się z tego spekulacyjnego snu i zaczęli wyprzedawać światowe akcje. A to jest już dla złotego ,,mieszanka wybuchowa".

Wczoraj na rynkach akcji mieliśmy do czynienia z kontynuacją wyprzedaży w Europie, w tym na WIG20, oraz pierwszym, poważniejszym uderzeniem podaży w USA. Amerykańskie rynki są najważniejsze dla ogólnej światowej atmosfery. Tam, zarówno na indeksie S&P500 jak i Nasdaq100, poziomy wsparcia zostały zdecydowanie przełamane. Co ciekawe, większość spółek raportujących właśnie swoje wyniki istotnie pobiła oczekiwania analityków. Ale pomimo tych świetnych wyników finansowych wyceny akcji zakładają ich dalszy, bardzo dynamiczny wzrost. A w sytuacji ograniczeń wynikających z pandemii, bez zastrzyków gotówki od rządu trudno będzie o realizację oczekiwań analityków. Dlatego też, gdy inwestorzy zdali sobie sprawę, że przed wynikiem wyborów w USA szanse na uchwalenie kolejnego dużego pakietu stymulacyjnego są nikłe, zaczęli pozbywać się akcji. Dobra atmosfera ulotniła się, co dodatkowo uderzyło w złotego.