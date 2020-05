Red Dev Studio chce stworzyć portfolio 10-15 gier niskobudżetowych

"Strategicznym celem spółki jest obecnie stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych, które będą równolegle w sprzedaży na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier (Nintendo Switch , Steam, inne). Przy konsekwentnym utrzymywaniu kosztów powinno to zapewnić spółce stałe, zdywersyfikowane przychody i zyski" - czytamy w komunikacie.

"W celu realizacji opisanego planu spółka zakłada wprowadzanie do sprzedaży (premiera) co najmniej jednej nowej własnej gry w każdym kolejnym miesiącu. Spółka na bieżąco tworzy i przekazuje do wydawców kolejne gry. Konsekwentna realizacja tego planu powinna bardzo istotnie wpłynąć na wynik finansowy (przychody, zysk) Spółki już w najbliższych miesiącach" - czytamy także.