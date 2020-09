Redan miał 6,26 mln zł straty netto, -0,52 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

"W I półroczu 2020 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 5 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,8 mln zł (bez uwzględnienia danych rynku dyskontowego dla I połowy 2019r.)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Z dniem 18 lipca 2019 r. spółka dominująca Redan utraciła kontrolę nad TXM w rozumieniu MSSF 10. W związku z tym za okres do 17 lipca 2019 r. wyniki finansowe grupy kapitałowej TXM zostały skonsolidowane, tak jak dotychczas, metodą pełną. Natomiast począwszy od dnia 18 lipca 2019 r. dane są konsolidowane metodą praw własności. Oznacza to, że przedstawione powyżej dane za I półrocze 2019 zawierają pełne wyniki grupy kapitałowej TXM, natomiast za I półrocze 2020 r. te dane nie są już ujęte, zaznaczono w raporcie.

"W sklepie internetowym sprzedaż spadła o 38% r/r. Wynika to z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze z ograniczenia w czasie lock-down budżetu marketingowego (zmniejszenie -30%) przeznaczonego m.in. na budowanie ruchu (spadek wejść o 23,4% r/r). Był on uzasadniony mniejszym zainteresowaniem w tym okresie zakupami odzieży, przy ograniczeniu wyjść z domów klientów, szczególnie do pracy. Po drugie w 2019 r., szczególnie w I kwartale, w sprzedaży duży udział miała wyprzedaż nadmiaru towarów, które pozostały niesprzedane z sezonu jesień/zima 2018. W br. zapas towarów z poprzednich sezonów r/r był mniejszy o 33%, co nie wymuszało oferowania głębokich upustów w celu jego wyprzedania. Płytsze upusty oraz mniej akcji promocyjnych spowodowały spadek konwersji (często wymuszonej w przeszłości poprzez głębokie upusty), a tym samym spadek sprzedaży" - napisano też w sprawozdaniu zarządu.