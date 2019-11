handel detaliczny 47 minut temu

Redan: Przychody ze sprzedaży w Top Secret spadły o 11% r/r do ok. 22 mln zł w X

Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w Top Secret w październiku 2019 r. wyniosła ok. 22 mln zł i była niższa o 11% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 189 mln zł i była ok. 2% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.