Rekordy na Wall Street i dobre nastroje na rynkach wspierają złotego

Środowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro, przy jednoczesnym jego niewielkimi umocnieniu do dolara i szwajcarskiego franka.

O godzinie 09:03 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,4621 zł, pozostając w przedziale wahań z ostatnich 4 dni, a jednocześnie powyżej październikowego dołka na 4,4553 zł. W tym czasie notowania USD/PLN osuwały się o 0,7 gr do 3,7470 zł, a kurs CHF/PLN cofał się o 0,5 gr do 4,1150 zł, testując najniższe poziomy od 2 miesięcy.

Wczorajsze rekordowe zamknięcie amerykańskiego indeksu DJIA, podsycane przede wszystkim oczekiwaniem na szczepionkę przeciwko COVID-19, co daje nadzieję na zakończenie w perspektywie kilku miesięcy pandemii na świecie, to dziś główne źródło rynkowego optymizmu. I podstawowy powód, żeby złoty dalej się umacniał. Powód drugi to powrót notowań EUR/USD powyżej 1,19, z perspektywą rychłego ataku na 1,20. Taki ruch dodatkowo wsparłby złotego. Szczególnie w relacji do dolara.