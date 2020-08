Restauracje AmRest z ponad 40-procentowym spadkiem obrotów. Ciągle nie wszystkie otwarte

Tylko na terenie Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. w Polsce, choć nie znamy szczegółowych wyników z naszego kraju) sprzedaż w drugim kwartale była na poziomie 133,6 mln euro (spadek o 34,3 proc.). Mocniejszy zjazd restauracje zaliczyły w Rosji - spadek o 57 proc. do 22,3 mln euro.

"Reagując na pojawiające się wyzwania oraz w celu złagodzenia strat powstałych w wyniku ograniczenia możliwości spożywania posiłków w restauracjach, AmRest umocnił kanał sprzedaży z dostawą do domu oraz poprzez drive-thru. Sprzedaż wygenerowana poprzez te kanały w restauracjach należących do AmRest (equity) wzrosła w ciągu roku o około 70 proc. w maju i 51 proc. w czerwcu" - wskazują przedstawiciele spółki.

Podkreślają też, że wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i ponownym otwieraniem restauracji w drugiej połowie drugiego kwartału wyniki sprzedaży poprawiały się, co daje nadzieję na wyraźną poprawę w trzecim kwartale.

Na koniec kwietnia otwartych było około 56 proc. restauracji prowadzonych przez AmRest. Działały one głównie poprzez kanał dostawy do domu, drive-thru i na wynos, co spowodowało spadek sprzedaży o 66,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.