Robyg przekazał 1400 lokali w I-III kw., podtrzymuje plan 2800-3000 na cały br.

Robyg uzna w przychodach ok. 1 400 lokali za okres I-III kw. 2019 r., co jest zgodne z przyjętym harmonogramem przekazań. Spółka spodziewa się największego natężenia przekazań w IV kwartale, co umożliwi realizację planu na br. sięgającego 2 800 - 3 000 mieszkań, podał deweloper.