Robyg sprzedał 600 lokali brutto w I kw. 2019 r.

"Jak widać po wynikach pierwszego kwartału, jest on możliwy do realizacji - tym bardziej, że uruchamianych jest coraz więcej nowych etapów inwestycji. Rośnie więc potencjał sprzedażowy grupy na kolejne kwartały. Należy też podkreślić, że bardzo dobrze sprzedaje się pierwsza wrocławska inwestycja, w której docelowo ma powstać około 900 lokali" - czytamy dalej.

W 2018 roku Robyg nabył grunty o wartości około 200 mln zł, pozwalające na wybudowanie ponad 4 000 lokali. W tym roku grupa zamierza kontynuować rozszerzanie banku ziemi co najmniej o tereny umożliwiające wybudowanie liczby lokali na poziomie rocznej kontraktacji. Spółka chce oferować klientom możliwie jak najszersze spektrum dogodnych lokalizacji i metraży. Biorąc pod uwagę potencjał grupy i zaufanie, jakim jest darzona na rynku oraz wciąż ogromne potrzeby mieszkaniowe Polaków rok 2019 ma bardzo dobre perspektywy sprzedażowe dla grupy, podkreśla Robyg.

"Grupa Robyg w 2019 roku zamierza zwiększyć zarówno liczbę sprzedanych lokali - do około 2 700, jak i przekazanych klientom - do nawet 2 800-3 000 mieszkań" - podsumowano.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.