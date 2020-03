Robyg: Trend wzrostowy na rynku mieszkaniowym utrzyma się w całym 2020 r.

"W 2019 r. liczba mieszkań oddanych do użytku była najwyższa od lat. Aż o 17% większą aktywność zanotowała branża deweloperska. Zwiększyła się także liczba uzyskiwanych pozwoleń na budowę. Potwierdza to, że rynek mieszkaniowy w Polsce jest nadal w trendzie wzrostowym i szacujemy, że taka tendencja utrzyma się w całym 2020 roku. W Polsce nadal brakuje około 2-3 mln mieszkań - oznacza to istotne zapotrzebowanie w perspektywie nawet 10-15 lat, zakładając 200 tys. nowych pozwoleń na użytkowanie rocznie. Zauważalnym trendem w 2020 roku będzie nadal popyt inwestycyjny i pojawianie się nowych formatów w ofertach. Grupa Robyg także zaproponowała klientom ciekawą opcję inwestycyjną - mikroapartamenty Modern Space, które umożliwiają m.in. odliczenie VAT" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.