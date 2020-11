Robyg wprowadził do oferty 146 lokali w ramach os. Porto w Gdańsku

W ramach nowego osiedla na skrzyżowaniu trzech dzielnic Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy powstanie 16 5-piętrowych budynków. W sumie w ramach inwestycji Robyg w ciągu 5 lat planuje wybudować ok. 1 200 lokali na działce o powierzchni ok. 5 ha, podano.

"W pierwszym etapie inwestycji przygotowaliśmy ofertę 146 lokali o metrażach od 26,5 m2 do 112 m2. Tym samym w naszej ofercie znajdą się zarówno kawalerki, jak i 4-pokojowe apartamenty z tarasami o powierzchni nawet 45 m2. Ceny mieszkań zaczynają się od 269 000 zł [...]. Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2022 roku" - powiedziała dyrektor marketingu i sprzedaży Robyg w Gdańsku Anna Wojciechowska, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.