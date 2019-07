Robyg wybuduje 3 kolejne budynki na osiedlu Robyg Jagodno - na 118 mieszkań

"Tym razem Robyg zapowiedział budowę 3 kameralnych budynków wielorodzinnych. Każdy z nich 3-piętrowy, z reprezentacyjnym lobby, balkonami, tarasami, ogródkami i garażem podziemnym. Łącznie znajdzie się w nich 118 mieszkań: jednopokojowych (od 26 mkw.), dwupokojowych (od 38 mkw.) i trzypokojowych (ok. 68 mkw.). Przedstawiciele dewelopera podkreślają, że na wczesnym etapie sprzedaży ceny są niższe. Co ciekawe, wszystkie mieszkania będą wyposażone w cenie w Smart House - system inteligentnego domu zapewniający komfort, bezpieczeństwo i oszczędności" - czytamy w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.