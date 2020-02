Rockfin dostarczy układy pomocnicze do tureckiej el. atomowej za ok. 120 mln zł

"Akkuyu to siódmy kontrakt Rockfin na dostawę urządzeń dla sektora nuklearnego stawiający go w roli kluczowego dostawcy tego typu rozwiązań na świecie. Wcześniej, bo w 2021, układy Rockfin zostaną dostarczone do elektrowni Hinkley Point w Wielkiej Brytanii. Na przestrzeni ostatnich lat spółka Rockfin dostarczyła setki układów pomocniczych do elektrowni na całym świecie, wliczając w to kluczowe i największe infrastrukturalne inwestycje w tym regionie świata jak elektrownia jądrowa Flamaville czy wpisana do Księgi Rekordów Guinessa elektrownia Bouchain - będąca najefektywniejszą na świecie. Rozwiązania Rockfin zostały również dostarczone do elektrowni Laguna Verde w Meksyku, Borselle w Holandii oraz szwedzkich Forsmark i Ringhals" - powiedział prezes Bartosz Krzemiński, cytowany w komunikacie.