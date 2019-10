Ronson sprzedał 160 lokali w III kw., podtrzymuje plan ok. 800 w całym 2019 r.

Spółka podała też, że liczba lokali przekazanych klientom w III kwartale tego roku, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 100. Narastająco od stycznia do września br. Ronson Development przekazał nabywcom 534 lokale.

"Zaraportowana przez nas sprzedaż 160 lokali w III kwartale to wynik zbliżony do osiągniętego w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy sprzedaliśmy odpowiednio 174 i 171 lokali. Należy przy tym pamiętać, że w naszych wynikach sprzedażowych prezentujemy jedynie zawarte z klientami przedwstępne umowy sprzedaży oraz umowy deweloperskie, bez umów rezerwacyjnych. Tymczasem na koniec trzeciego kwartału br. aż 88 lokali objętych było umowami rezerwacyjnymi. Zdecydowana większość z nich dotyczy naszego nowego projektu Ursus Centralny w Warszawie, gdzie we wrześniu rozpoczęliśmy zawieranie umów deweloperskich. Projekt ten miał jeszcze niewielki wpływ na wyniki sprzedaży III kwartału, natomiast będzie miał znaczący udział w sprzedaży za IV kwartał tego roku. Po uwzględnieniu umów rezerwacyjnych, łącznie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku znaleźliśmy nabywców na 593 lokale. Nasze plany zakładające sprzedaż około 800 lokali w całym 2019 r. pozostają aktualne" - powiedział Gutowski, cytowany w

komunikacie.