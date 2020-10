Ronson sprzedał 235 lokali, przekazał 197 w III kw. 2020 r.

"Trzeci kwartał 2020 roku był jednym z najlepszych w historii Ronson pod względem sprzedaży i przekazań. Kontynuujemy dobrą passę pomimo światowego kryzysu dotykającego wszystkie rynki. Cieszymy się, że nasze projekty odpowiadają na potrzeby klientów. Zaangażowanie naszego zespołu sprzedażowego oraz elastyczne podejście do sposobu sprzedaży zaowocowały imponującym wolumenem sprzedaży 235 lokali w III kwartale, co stanowi znaczący wzrost o 58% w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Dzięki naszej zdolności do szybkiego i kreatywnego rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów mogliśmy pozostawać w kontakcie z naszymi klientami nie tylko w okresie lockdownu, ale także w okresach ich pracy w domu, a nawet wakacji" - skomentował prezes CEO Ronson Development Boaz Haim, cytowany w komunikacie.