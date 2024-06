Rosja sięga głęboko do kieszeni. Kreml ujawnia, na co pójdą środki z Funduszu Opieki Narodowej

Jak pisaliśmy w money.pl pod koniec stycznia, ponad dwa lata prowadzonej przez Rosję wojny spowodowały, że pula pieniędzy w funduszu przeznaczonym na kryzysowe sytuacje stopniała o blisko połowę - do 5 bln rubli.

Na co zostaną przeznaczone środki w 2024 roku:

budowa kompleksu przerobu gazu zawierającego etan w porcie Ust-Ługa – 392 miliardy rubli;

rozwój produkcji samolotów – 284 mld rubli. (rząd planował, że środki otrzyma Rostec, który będzie emitował obligacje na 15 lat po preferencyjnej stopie procentowej 1,5 proc. rocznie);

preferencyjny leasing samolotów, statków wodnych i autobusów - 100 miliardów rubli. (projekt GTLK);

budowa drogi Kazań-Jekaterynburg - 77 miliardów rubli. (przez Avtodor);

projekty mieszkaniowe i usługi komunalne - 30 miliardów rubli. (poprzez Fundusz Rozwoju Terytorialnego).

Jak podkreśla Kommiersant, w sumie to pierwszy wiceminister, który ujawnił, na co zostaną wydane 883 miliardy rubli. Nie określono, na co przeznaczona zostanie pozostała część środków.