Bloomberg: Trump zmusza Zełenskiego do rozejmu, aby przejść do umowy ws. surowców

Rozmówcy agencji zapewniają, że mimo oficjalnych deklaracji strony amerykańskiej, że Trump i Zełenski są gotowi do podpisania umowy o eksploatacji ukraińskich złóż, warunkiem zawarcia tego porozumienia są ustępstwa Kijowa w sprawie rozejmu z Moskwą. Bloomberg podkreśla jednak, cytując sowich rozmówców, że nic nie wskazuje na to, iż Putin jest skłonny zakończyć inwazję, ani że administracja Trumpa stara się go nakłonić do kompromisów, tak jak w przypadku Zełenskiego.