Doniesienia o kolejnym szokującym ruchu Trumpa. Reuters: cofnie status Ukraińcom

Agencja precyzuje, że jest to element szerszych działań administracji Donalda Trumpa . Ich celem jest pozbawienie statusu prawnego ponad 1,8 miliona migrantów, którym zezwolono na wjazd do USA w ramach programów ochrony tymczasowej uruchomionych przez administrację Bidena.

Rozporządzenie wykonawcze prezydenta USA z 20 stycznia wezwało Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zakończenia wszystkich programów, w ramach których przyznawano ochronę tymczasową. Decyzja ta - według doniesień amerykańskich mediów - ma dotknąć także 530 000 Kubańczyków, Haitańczyków, Nikaraguańczyków i Wenezuelczyków.

Donald Trump w kampanii wyborczej obiecał deportować miliony ludzi, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych bez legalnego statusu. Według szacunków liczba takich osób (w tym tych z tymczasową ochroną przed deportacją) w 2024 roku sięgała prawie 14 milionów - podawał "The New York Times".

Pomoc dla Ukrainy wstrzymana

To kolejna zła wiadomość dla Ukraińców. Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w poniedziałek w oświadczeniu dla mediów, że prezydent Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.