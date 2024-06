Rosjanie odcięci od pieniędzy. Chaos po wprowadzeniu zachodnich sankcji

W czwartek nad ranem zaczęły obowiązywać nowe sankcje nałożone przez Zachód na Rosję . W ich wyniku rosyjskie firmy zostały praktycznie odcięte od łatwego dostępu do euro i dolara.

Rosyjskie władze zapewniały, że środki zdeponowane w obcych walutach przez zwykłych obywateli są bezpieczne, najwyraźniej jednak te komunikaty nie uspokoiły konsumentów. Nad ranem w mediach społecznościowych pojawiały się doniesienia o długich kolejkach pod bankami. Teraz komentatorzy donoszą, że co najmniej dwa banki uniemożliwiają klientom dostęp do swoich środków.

Rosjanie odcięci od pieniędzy. Problemy dwóch banków

Według doniesień portalu Visegrád 24 rosyjski bank Rosbank zmaga się z poważnymi trudnościami - jego strona internetowa przestała funkcjonować, a klienci nie są w stanie zalogować się do swoich kont. Jak się okazuje, podobne problemy dotykają także inne rosyjskie banki, które blokują dostęp swoim klientom z powodu braku wystarczającej płynności finansowej, aby wypłacić im ich pieniądze. Sytuację tę przypisuje się nowym sankcjom nałożonym przez Stany Zjednoczone.

Jason Jay Smart, za pośrednictwem serwisu X przekazał, że po Rosbanku również Gazprombank uniemożliwia klientom logowanie się do ich kont. Jak twierdzi, rosyjskie banki starają się zapobiec cyfrowemu "runowi na banki", ponieważ kl ienci dążą do wycofania wszystkich swoich depozytów.

Zachód uderza w Rosję

Problemy techniczne i brak płynności finansowej w rosyjskich bankach to nie jedyne konsekwencje zachodnich sankcji. Amerykańskie restrykcje uderzyły także w rosyjską giełdę, zmuszając ją do zawieszenia części operacji krótko po tym, jak indeks giełdowy MOEX zdołał wrócić do poziomu sprzed wojny.