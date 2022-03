Rosyjska giełda może być zamknięta jeszcze długi czas. Eksperci kreślą możliwe scenariusze

Minęły już dwa tygodnia, od kiedy wstrzymany został handel akcjami na rosyjskiej giełdzie. Wiadomo, że w tym tygodniu nic się w tej sprawie nie zmieni, bo bank centralny ogłosił, że pozostanie ona nieczynna do 18 marca .

Aż tak pesymistyczni nie są polscy eksperci giełdowi. Nie wierzą, że to koniec moskiewskiego parkietu, ale też nie spodziewają się szybkiego powrotu do żywych .

Kiedy giełda w Moskwie się otworzy?

- Decyzja należy do władz Rosji, ale w obecnej sytuacji raczej nie będą one chętne do wznawiania handlu. W warunkach sankcji oraz zamknięcia gospodarki handel i tak nie ma sensu, a silne spadki z pewnością dostarczyłyby kolejnych informacji potwierdzających rosyjskiemu społeczeństwu dramatyczną sytuację gospodarczą kraju - komentuje w rozmowie z money.pl dr Tomasz Bursa, wiceprezes Opti TFI.