Moskiewska giełda wciąż na hamulcu. Przedłużono blokadę obrotu

Giełda w Moskwie jest zamknięta od 25 lutego. To jeden z najdłuższych okresów blokady obrotu akcjami w historii. Bank Centralny Federacji Rosyjskiej podał, że wstrzymanie obrotu zostanie przedłużone na najbliższy tydzień, tj. 14-18 marca. Co do dalszych ewentualnych obostrzeń, decyzja ma dopiero zapaść.